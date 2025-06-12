Военный ВСУ в Одесской области привез с фронта гранаты с патронами

Военный с гранатой с гранатой. Фото иллюстративное: poltava

Военный из Одесской области привез с фронта гранату, несколько сотен патронов и хранил их у себя дома. Однако его на этом разоблачили правоохранители и открыли уголовное дело, которое передали в Ширяевский райсуд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец пгт. Ширяево Одесской области принимал участие в боевых действиях на Донецком направлении. Во время прохождения службы мужчина нашел на поле 212 патронов калибра 5,45 мм и гранату ВОГ-25 для подствольника. Все это оружие служащий привез домой и стал хранить в своем сейфе. Однако правоохранители провели санкционированный обыск, изъяли все опасные находки и открыли дело.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Однако служащего освободили от 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на один год, с условием выполнения требований пробации.

Напомним, недавно мы писали о служащем, который угнал авто в Одесской области. А также о военном, который бил свою жену.