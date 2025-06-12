Військовий ЗСУ на Одещині привіз з фронту гранати з набоями

Військовий з гранатою. Фото ілюстративне: poltava

Військовий з Одещини привіз з фронту гранату та кілька сотень набоїв і зберігав їх у себе вдома. Однак його на цьому викрили правоохоронці та відкрили кримінальну справу, яку передали до Ширяївського райсуду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець смт. Ширяєве на Одещині приймав участь у бойових діях на Донецькому напрямку. Під час проходження служби чоловік знайшов на полі 212 патронів калібру 5,45 мм та гранату ВОГ-25 для підствольника. Усю цю зброю службовець привіз додому та став зберігати в своєму сейфі. Однак правоохоронці провели санкціонований обшук, вилучили усі небезпечки знахідки та відкрили справу.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 263 КК України. Однак службовця звільнили від 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік, за умов виконенная вимог пробації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця, який угнав авто на Одещині. А також про військового, який бив свою дружину.