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Головна Одеса Після виборів у Молдові Одеса може бути під загрозою,— Санду

Після виборів у Молдові Одеса може бути під загрозою,— Санду

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Дата публікації: 11 червня 2025 11:43
Росія загрожує Молдові, Румунії та може захопити Одесу - Майя Санду назвала Україну щитом Європи
Майя Санду. Фото: aa.com.tr

Якщо Молдова опиниться в руках РФ, під загрозою опиниться Одеса та вся Європа. А Україна сьогодні є щитом, який захищає країни ЄС від збройної агресії Росії.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду під час пресконференції.

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Щит Європи

За словами Майї Санду, якщо Молдова за результатами виборів "потрапить до рук Росії", це неминуче призведе до збільшення військової присутності РФ на Дністрі, що дестабілізує ситуацію в регіоні. Путін намагається послабити всіх, хто підтримує Україну, зокрема це стосується країн Європи, впевнена президентка.

"Нас розділили колючим дротом, нашу мову заборонили, наших батьків, бабусь та дідусів депортували, нашу культуру придушили. То були часи, коли людям забороняли відчувати, говорити та сподіватися. Сьогодні методи Кремля інші, але цілі — колишні. Посіяти недовіру та ворожнечу в нашому суспільстві, щоб її знищити. Якщо Молдова потрапить до рук Росії, загроза торкнеться не тільки Кишинева, а й Бухареста, Одеси та Європи", — сказала Майя Санду.

Майя Санду також додала, що якщо Росія переможе в Україні, то вона на цьому не зупиниться  і продовжить експансію. Тому наша країна сьогодні є щитом, який захищає Молдову, Румунію та всю Європу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія хоче розмістити в Придністров'ї 10 тисяч своїх солдат.  А також про заяву Вікторії Форнуте щодо захоплення частини Одещини.

Одеса Молдова Новини Одеси війна в Україні Мая Санду
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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