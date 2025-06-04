РФ хоче ввести ще 10 тисяч солдат у Придністров'є

Дорін Речан. Фото: Radio Moldova

Росія має намір встановити сприятливий для себе уряд у Кишиневі. Путін сподівається, що це дозволить РФ ввести 10 тисяч солдатів у Придністровський регіон, що знаходиться на кордоні з Одещиною.

Про це розповів прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан в інтерв'ю для Financial Times.

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За словами Доріна Речана, у Москви в Придністров'ї знаходиться невелика кількість солдатів. Крім того, наразі РФ не має можливості відправити на цю територію нові війська. Щоб змінити ситуацію, Росія хоче втрутитися у парламентські вибори у вересні, сподіваючись, що новий уряд дозволить їй розширити свою присутність у регіоні.

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"Наразі їхні сили в регіоні практично не відіграють ролі. Але зі збільшенням військової присутності, дозволеної проросійським урядом, вони могли б консолідувати контроль. Це величезні зусилля щодо підриву молдавської демократії",— сказав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Дорін Речан також додав, що у 2024 році Росія витратила на кампанії впливу суму, еквівалентну 1% ВВП Молдови. Ці гроші пішли на інтернет-пропаганду та незаконні перекази партіям та виборцям.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Молдова та Україна мають не менше прав на Чорне море, ніж РФ. А також про заяву Вікторії Форнуте щодо захоплення частини Одещини.