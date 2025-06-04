РФ хочет ввести еще 10 тысяч солдат в Приднестровье

Дорин Речан. Фото: Radio Moldova

Россия намерена установить благоприятное для себя правительство в Кишиневе. Путин надеется, что это позволит РФ ввести 10 тысяч солдат в Приднестровский регион, который находится на границе с Одесской областью.

Об этом рассказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью для Financial Times.

Реклама

Читайте также:

РФ в Молдове

По словам Дорина Речана, у Москвы в Приднестровье находится небольшое количество солдат. Кроме того, сейчас РФ не имеет возможности отправить на эту территорию новые войска. Чтобы изменить ситуацию, Россия хочет вмешаться в парламентские выборы в сентябре, надеясь, что новое правительство позволит ей расширить свое присутствие в регионе.

"Сейчас их силы в регионе практически не играют роли. Но с увеличением военного присутствия, разрешенного пророссийским правительством, они могли бы консолидировать контроль. Это огромные усилия по подрыву молдавской демократии",— сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Дорин Речан также добавил, что в 2024 году Россия потратила на кампании влияния сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы. Эти деньги пошли на интернет-пропаганду и незаконные переводы партиям и избирателям.

Напомним, недавно мы писали о том, что Молдова и Украина имеют не меньше прав на Черное море, чем РФ. А также о заявлении Виктории Форнуте о захвате части Одесской области.