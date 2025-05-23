Украинские военные. Фото: скриншот

Украинские военные обратились к пророссийскому молдавскому политику Виктории Фортуне, которая призвала аннексировать часть Одесской области. В своем видеообращении защитники предупредили ее о недопустимости таких заявлений.

Видео размещено на странице пользователя Sergey Naumovich в Facebook.

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Обращение к Фортуне

Ответ для Виктории Фортуне украинские военные записали на фоне крепости в Белгород-Днестровском.

"Произнесенные вами призывы и посягательства на суверенную территорию Украины, а именно на регион Буджак, не только вредны, но и опасны. Вы точно прокурор, госпожа Виктория? Настоятельно рекомендуем следить за языком и напоминаем о непоправимых последствиях для тех, кто по приказу из Москвы нарушает международное право и незаконно пересекает чужие границы", — говорится в заявлении.

Бойцы отметили, что воды Дуная глубокие, а в широких степях под палящим украинским солнцем погиб уже не один чужак.

"Подчеркиваем: Буджак — это Украина", — подытожили бойцы.

Напомним, 18 мая молдавский политик Виктория Фуртуне сделала заявление относительно аннексии части Одесской области. По ее словам, РМ имеет право требовать пересмотра границ, чтобы вернуть Бессарабию.

Также мы писали, что 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду.