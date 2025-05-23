Українські військові. Фото: скриншот

Українські військові звернулися до проросійської молдовської політикині Вікторії Фортуне, яка закликала анексувати частину Одещини. У своєму відеозверненні захисники попередили її про неприпустимість таких заяв.

Відео розміщено на сторінці користувача Sergey Naumovich у Facebook.

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Звернення до Фортуне

Відповідь для Вікторії Фортуне українські військові записали на тлі фортеці у Білгород-Дністровському.

"Виголошені вами заклики та зазіхання на суверенну територію України, а саме на регіон Буджак, не лише шкідливі, але й небезпечні. Ви точно прокурор, пані Вікторіє? Наполегливо рекомендуємо стежити за язиком і нагадуємо про непоправні наслідки для тих, хто за наказом з москви порушує міжнародне право і незаконно перетинає чужі кордони", — йдеться у заяві.

Бійці доадали, що води Дунаю глибокі, а в широких степах під палючим українським сонцем загинув уже не один чужинець.

"Підкреслюємо: Буджак — це Україна", — підсумували бійці.

Нагадаємо, 18 травня молдовська політикиня Вікторія Фуртуне зробила заяву щодо анексії частини Одещини. За її словами, РМ має право вимагати перегляду кордонів, аби повернути Бессарабію.

Також ми писали, що22 травня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду.