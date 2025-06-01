Россия имеет не больше прав на Черное море, чем Молдова или Украина - экс-министр Турции

Российский флот в Черном море. Фото иллюстративное: army-news.org

Сейчас полномочия и права россиян в Черном море не больше, чем у Украины или Молдовы. Кроме того, РФ уже не способна контролировать всю акваторию региона.

Об этом заявил экс-министр туризма Турции Бюлент Акаркали в рамках второго международного форума по безопасности в Одессе.

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По словам Бюлента Акаркали, Турция и ее народ поддерживают Украину в с первых дней полномасштабного российского вторжения. Экс-министр считает, что влияние РФ в Черном море сейчас стало значительно меньше благодаря ВСУ. А Россия имеет не больше прав на Черное море, чем Молдова, Украина или другие страны.

"Мы должны склонять Россию к миру, насколько это возможно. Но важно понимать, что Россия сейчас не имеет больше прав, чем Молдова, Украина или другие страны, которые имеют выход к Черному морю", — заявил Бюлент Акаркали.

Политик также добавил, что Турция поддерживает суверенитет всех стран, расположенных в Черноморском регионе.

Напомним. недавно мы писали об угрозе от ракетоносителей РФ в Черном море. А также о новом корабле в средиземноморской эскадре России.