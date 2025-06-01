Росія має не більше прав на Чорне море, аніж Молдова чи Україна — ексміністр Туреччини

Російський флот у Чорному морі. Фото ілюстративне: army-news.org

Наразі повноваження та права росіян у Чорному морі не більші, ніж в України чи Молдови. Крім того, РФ вже не здатна контролювати всю акваторію регіону.

Про це заявив ексміністр туризму Туреччини Бюлент Акаркалі в рамках другого міжнародного безпекового форуму в Одесі.

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За словами Бюлента Акаркалі, Туреччина та її народ підтримують Україну в з перших днів повномасштабного російського вторгення. Ексміністр вважає, що впив РФ у Чорному морі наразі став значно меншим завдяки ЗСУ. А Росія має не більше прав на Чорне море, аніж Молдова, Україна чи інші країни.

"Ми маємо схиляти Росію до миру, наскільки це можливо. Але важливо розуміти, що Росія зараз не має більше прав, ніж Молдова, України чи інші країни, які мають вихід до Чорного моря", — заявив Бюлент Акаркалі.

Політик також додав, що Туреччина підтримує суверенітет усіх країн, розташованих у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу від ракетоносіїв РФ у Чорному морі. А також про новий корабель у середземноморській ескадрі Росії.