Россия угрожает Молдове, Румынии и может захватить Одессу - Майя Санду назвала Украину щитом Европы

Майя Санду. Фото: aa.com.tr

Если Молдова окажется в руках РФ, под угрозой окажется Одесса и вся Европа. А Украина сегодня является щитом, который защищает страны ЕС от вооруженной агрессии России.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время пресс-конференции.

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Щит Европы

По словам Майи Санду, если Молдова по результатам выборов "попадет в руки России", это неизбежно приведет к увеличению военного присутствия РФ на Днестре, что дестабилизирует ситуацию в регионе. Путин пытается ослабить всех, кто поддерживает Украину, в частности это касается стран Европы, уверена президент.

"Нас разделили колючей проволокой, наш язык запретили, наших родителей, бабушек и дедушек депортировали, нашу культуру подавили. Это были времена, когда людям запрещали чувствовать, говорить и надеяться. Сегодня методы Кремля другие, но цели — прежние. Посеять недоверие и вражду в нашем обществе, чтобы его уничтожить. Если Молдова попадет в руки России, угроза коснется не только Кишинева, но и Бухареста, Одессы и Европы",— сказала Майя Санду.

Майя Санду также добавила, что если Россия победит в Украине, то она на этом не остановится и продолжит экспансию. Поэтому наша страна сегодня является щитом, который защищает Молдову, Румынию и всю Европу.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия хочет разместить в Приднестровье 10 тысяч своих солдат. А также о заявлении Виктории Форнуте о захвате части Одесской области.