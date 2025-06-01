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З Одещини до Молдови без цих документів тепер не потрапиш

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Дата публікації: 1 червня 2025 18:47
Нові правила в'їзду до Молдови - який документ тепер одеситам необхідно мати з собою
КПП до Молдови. Фото ілюстративне: ДПСУ

Молдова змінила правила пропуску доя автомобілістів, які приїжджають з України та інших країн. Відтепер для в’їзду обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду, без якого  машину можуть не впустити до цієї країни. 

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — у матеріалі Новини.LIVE.

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Довідка про технічний стан автомобіля

Тепер мандрівників, які приїздять на авто, не пропустять у Молдову без довідки про технічний огляд. Він підтверджує, що автомобіль справний і повністю відповідає екологічним нормам. Видають такий сертифікат на станціях техобслуговування після повної перевірки машини. 

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Нові правила стосуються всіх типів транспортних засобів: легкових авто, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів.

Які документи треба мати під час перетину кордону

Для того, щоб безперешкодно перетнути кордон, водіям потрібно мати:

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  • закордонний паспорт (біометричний або з візою);
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • поліс страхування "Зелена карта";
  • сертифікат технічного огляду;
  • віньєтку (підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові).

Що ввозити заборонено

Також варто пам’ятати про митні правила. У Молдову заборонено ввозити:

  • наркотики,
  • зброю,
  • вибухівку,
  • хімікати,
  • продукти тваринного походження,
  • саджанці та насіння. 

Якщо спробуєте в'їхати до Молдови з чимось із вищеперерахованого, можуть вилучити товар і заборонити вам в’їзд.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, яка ситуація із заторами на трасі Одеса-Рені. А також про те, без якого документу вас не пропустять до Румунії.

Одеса Молдова кордон Новини Одеси документи
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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