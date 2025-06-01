Нові правила в'їзду до Молдови - який документ тепер одеситам необхідно мати з собою

КПП до Молдови. Фото ілюстративне: ДПСУ

Молдова змінила правила пропуску доя автомобілістів, які приїжджають з України та інших країн. Відтепер для в’їзду обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду, без якого машину можуть не впустити до цієї країни.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — у матеріалі Новини.LIVE.

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Довідка про технічний стан автомобіля

Тепер мандрівників, які приїздять на авто, не пропустять у Молдову без довідки про технічний огляд. Він підтверджує, що автомобіль справний і повністю відповідає екологічним нормам. Видають такий сертифікат на станціях техобслуговування після повної перевірки машини.

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Нові правила стосуються всіх типів транспортних засобів: легкових авто, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів.

Які документи треба мати під час перетину кордону

Для того, щоб безперешкодно перетнути кордон, водіям потрібно мати:

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закордонний паспорт (біометричний або з візою);

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

поліс страхування "Зелена карта";

сертифікат технічного огляду;

віньєтку (підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові).

Що ввозити заборонено

Також варто пам’ятати про митні правила. У Молдову заборонено ввозити:

наркотики,

зброю,

вибухівку,

хімікати,

продукти тваринного походження,

саджанці та насіння.

Якщо спробуєте в'їхати до Молдови з чимось із вищеперерахованого, можуть вилучити товар і заборонити вам в’їзд.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, яка ситуація із заторами на трасі Одеса-Рені. А також про те, без якого документу вас не пропустять до Румунії.