Нові правила в'їзду до Молдови - який документ тепер одеситам необхідно мати з собою

З Одещини до Молдови без цих документів тепер не потрапиш
Молдова змінила правила пропуску доя автомобілістів, які приїжджають з України та інших країн. Відтепер для в’їзду обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду, без якого машину можуть не впустити до цієї країни.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні — у матеріалі Новини.LIVE.
Довідка про технічний стан автомобіля
Тепер мандрівників, які приїздять на авто, не пропустять у Молдову без довідки про технічний огляд. Він підтверджує, що автомобіль справний і повністю відповідає екологічним нормам. Видають такий сертифікат на станціях техобслуговування після повної перевірки машини.
Нові правила стосуються всіх типів транспортних засобів: легкових авто, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів.
Які документи треба мати під час перетину кордону
Для того, щоб безперешкодно перетнути кордон, водіям потрібно мати:
- закордонний паспорт (біометричний або з візою);
- водійське посвідчення;
- техпаспорт на авто;
- поліс страхування "Зелена карта";
- сертифікат технічного огляду;
- віньєтку (підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові).
Що ввозити заборонено
Також варто пам’ятати про митні правила. У Молдову заборонено ввозити:
- наркотики,
- зброю,
- вибухівку,
- хімікати,
- продукти тваринного походження,
- саджанці та насіння.
Якщо спробуєте в'їхати до Молдови з чимось із вищеперерахованого, можуть вилучити товар і заборонити вам в’їзд.
Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, яка ситуація із заторами на трасі Одеса-Рені. А також про те, без якого документу вас не пропустять до Румунії.
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