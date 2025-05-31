Який документ необхідно мати для в'їзду в Румунію та що заборонено ввозити в цю країну з Одещини

Кордон із Румунією. Фото: politiadefrontiera.ro

Одеситам, які подорожують до Румунії на власному авто, варто підготуватися заздалегідь. Відтепер для перетину кордону потрібно мати не лише стандартний пакет документів, а й нову довідку про технічний стан автомобіля.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — у матеріалі Новини.LIVE.

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У Румунії запровадили нове правило для водіїв з України. Якщо ви подорожуєте на власній машині, то без довідки, що підтверджує технічний стан автомобіля, прикордонники можуть не пустити вас у країну. Цей документ засвідчує, що транспортний засіб є справним, не має пошкоджень і не забруднює довкілля. Такі заходи покликані покращити безпекову ситуацію на дорогах та запобігати ДТП.

Необхідну довідку можуть видати лише на офіційних станціях техобслуговування після повної перевірки транспортного засобу.

Для в’їзду до Румунії обов’язково мати такі документи:

біометричний паспорт або паспорт з візою;

міжнародне водійське посвідчення;

техпаспорт;

"Зелену карту" (страховий поліс);

довіреність (якщо авто не на ваше ім’я);

довідку про технічне обслуговування.

Без хоча б одного з цих документів вас можуть розвернути на кордоні назад в Україну.

Що заборонено ввозити

Не варто забувати й про заборонені речі. У Румунію не можна ввозити:

зброю,

наркотики,

вибухівку,

продукти тваринного походження без фабричної упаковки, великі суми готівки (понад 10 000 євро без декларації),

великі об’єми алкоголю та тютюнових виробів.

В інакшому випадку вам можуть заборонити в'їзд у цю країну та накласти штрафи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка ситуація із заторами шляхом до Румунії та Молдови. А також про черги на кордонах з Польщею та Словаччиною.