Какой документ необходимо иметь для въезда в Румынию и что запрещено ввозить в эту страну из Одесской области

Из Одесчины в Румынию — без какого документа вас развернут
Одесситам, которые путешествуют в Румынию на собственном авто, стоит подготовиться заранее. Отныне для пересечения границы нужно иметь не только стандартный пакет документов, но и новую справку о техническом состоянии автомобиля.
Какие документы теперь обязательны на границе — в материале Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра
В Румынии ввели новое правило для водителей из Украины. Если вы путешествуете на собственной машине, то без справки, подтверждающей техническое состояние автомобиля, пограничники могут не пустить вас в страну. Этот документ удостоверяет, что транспортное средство исправно, не имеет повреждений и не загрязняет окружающую среду. Такие меры призваны улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах и предотвращать ДТП.
Необходимую справку могут выдать только на официальных станциях техобслуживания после полной проверки транспортного средства.
Для въезда в Румынию обязательно иметь следующие документы:
- биометрический паспорт или паспорт с визой;
- международное водительское удостоверение;
- техпаспорт;
- "Зеленую карту" (страховой полис);
- доверенность (если авто не на ваше имя);
- справку о техническом обслуживании.
Без хотя бы одного из этих документов вас могут развернуть на границе обратно в Украину.
Что запрещено ввозить
Не стоит забывать и о запрещенных вещах. В Румынию нельзя ввозить:
- оружие,
- наркотики,
- взрывчатку,
- продукты животного происхождения без фабричной упаковки, крупные суммы наличных (более 10 000 евро без декларации),
- большие объемы алкоголя и табачных изделий.
В противном случае вам могут запретить въезд в эту страну и наложить штрафы.
Напомним, недавно мы писали о том, какая ситуация с пробками по пути в Румынию и Молдову. А также об очередях на границах с Польшей и Словакией.
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