Какой документ необходимо иметь для въезда в Румынию и что запрещено ввозить в эту страну из Одесской области

Граница с Румынией. Фото: politiadefrontiera.ro

Одесситам, которые путешествуют в Румынию на собственном авто, стоит подготовиться заранее. Отныне для пересечения границы нужно иметь не только стандартный пакет документов, но и новую справку о техническом состоянии автомобиля.

Какие документы теперь обязательны на границе — в материале Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра

В Румынии ввели новое правило для водителей из Украины. Если вы путешествуете на собственной машине, то без справки, подтверждающей техническое состояние автомобиля, пограничники могут не пустить вас в страну. Этот документ удостоверяет, что транспортное средство исправно, не имеет повреждений и не загрязняет окружающую среду. Такие меры призваны улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах и предотвращать ДТП.

Необходимую справку могут выдать только на официальных станциях техобслуживания после полной проверки транспортного средства.

Для въезда в Румынию обязательно иметь следующие документы:

биометрический паспорт или паспорт с визой;

международное водительское удостоверение;

техпаспорт;

"Зеленую карту" (страховой полис);

доверенность (если авто не на ваше имя);

справку о техническом обслуживании.

Без хотя бы одного из этих документов вас могут развернуть на границе обратно в Украину.

Что запрещено ввозить

Не стоит забывать и о запрещенных вещах. В Румынию нельзя ввозить:

оружие,

наркотики,

взрывчатку,

продукты животного происхождения без фабричной упаковки, крупные суммы наличных (более 10 000 евро без декларации),

большие объемы алкоголя и табачных изделий.

В противном случае вам могут запретить въезд в эту страну и наложить штрафы.

Напомним, недавно мы писали о том, какая ситуация с пробками по пути в Румынию и Молдову. А также об очередях на границах с Польшей и Словакией.