Ситуація на дорогах - затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії

Затор біля Паланки. Фото: скриншот

У суботу ввечері, 31 травня на картах фіксуються значні затори на трасі Одеса — Рені. Найбільше тягнучок утворюється на виїзді з обласного центру, проте й біля Паланки також доведеться простояти в черзі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі фіксується значна тягнучка. Проте біля "Старокозачого — Тудора" автівок вже набагато менше, ніж було зранку, проїзд там вільний. Найбільший затор шляхом до Молдови утворився біля селища Хлібодарського, що треба враховувати, плануючи подорож. Стосовно КПП у "Рені — Джурджулешть" — черг там зараз немає.

Затор біля Хлібодарського. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає, оскільки автівок там небагато. Біля каналу Кофа наразі проїзд також вільний. Дорога з Одеси до прикордонних КПП, за даними сервісу, займе більше двох годин.

Орлівка на карті. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про черги на кордонах з Польщею та Словаччиною. А також про суд над організатором переправлення через Тису.