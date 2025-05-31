Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса С выездом не стоит затягивать — пробки на трассе Одесса-Рени

С выездом не стоит затягивать — пробки на трассе Одесса-Рени

Ua en ru
Дата публикации 31 мая 2025 17:20
Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии
Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

В субботу вечером, 31 мая на картах фиксируются значительные пробки на трассе Одесса — Рени. Больше всего тянучек образуется на выезде из областного центра, однако и возле Паланки также придется простоять в очереди.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное"  фиксируется значительная тянучка. Однако у "Староказачьего — Тудора" автомобилей уже намного меньше, чем было утром, проезд там свободный. Самая большая пробка по пути в Молдову образовалась возле поселка Хлебодарского, что надо учитывать, планируя путешествие. Относительно КПП в "Рени — Джурджулешть" — очередей там сейчас нет.

С выездом не стоит затягивать — пробки на трассе Одесса-Рени - фото 1
Пробка возле Хлебодарского. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет, поскольку автомобилей там немного. Возле канала Кофа сейчас проезд также свободен. Дорога из Одессы до пограничных КПП, по данным сервиса, займет более двух часов.

С выездом не стоит затягивать — пробки на трассе Одесса-Рени - фото 2
Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об очередях на границах с Польшей и Словакией. А также о суде над организатором переправки через Тису.

Одесса граница Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /