Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии

Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

В субботу вечером, 31 мая на картах фиксируются значительные пробки на трассе Одесса — Рени. Больше всего тянучек образуется на выезде из областного центра, однако и возле Паланки также придется простоять в очереди.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" фиксируется значительная тянучка. Однако у "Староказачьего — Тудора" автомобилей уже намного меньше, чем было утром, проезд там свободный. Самая большая пробка по пути в Молдову образовалась возле поселка Хлебодарского, что надо учитывать, планируя путешествие. Относительно КПП в "Рени — Джурджулешть" — очередей там сейчас нет.

Пробка возле Хлебодарского. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет, поскольку автомобилей там немного. Возле канала Кофа сейчас проезд также свободен. Дорога из Одессы до пограничных КПП, по данным сервиса, займет более двух часов.

Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали об очередях на границах с Польшей и Словакией. А также о суде над организатором переправки через Тису.