Новые правила въезда в Молдову - какой документ теперь одесситам необходимо иметь с собой

КПП в Молдову. Фото иллюстративное: ГПСУ

Молдова изменила правила пропуска для автомобилистов, которые приезжают из Украины и других стран. Отныне для въезда обязательно нужен сертификат технического осмотра, без которого машину могут не впустить в эту страну.

Какие документы теперь обязательны на границе — в материале Новини.LIVE.

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Теперь путешественников, которые приезжают на авто, не пропустят в Молдову без справки о техническом осмотре. Он подтверждает, что автомобиль исправен и полностью соответствует экологическим нормам. Выдают такой сертификат на станциях техобслуживания после полной проверки машины.

Новые правила касаются всех типов транспортных средств: легковых авто, микроавтобусов, грузовиков и автобусов.

Какие документы надо иметь при пересечении границы

Для того, чтобы беспрепятственно пересечь границу, водителям нужно иметь:

загранпаспорт (биометрический или с визой);

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

полис страхования "Зеленая карта";

сертификат технического осмотра;

виньетку (подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове).

Что ввозить запрещено

Также стоит помнить о таможенных правилах. В Молдову запрещено ввозить:

наркотики,

оружие,

взрывчатку,

химикаты,

продукты животного происхождения,

саженцы и семена.

Если попытаетесь въехать в Молдову с чем-то из вышеперечисленного, могут изъять товар и запретить вам въезд.

Напомним, еще недавно мы писали о том, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени. А также о том, без какого документа вас не пропустят в Румынию.