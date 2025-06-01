Новые правила въезда в Молдову - какой документ теперь одесситам необходимо иметь с собой

Из Одесчины в Молдову без этих документов теперь не попадешь
Молдова изменила правила пропуска для автомобилистов, которые приезжают из Украины и других стран. Отныне для въезда обязательно нужен сертификат технического осмотра, без которого машину могут не впустить в эту страну.
Какие документы теперь обязательны на границе — в материале Новини.LIVE.
Справка о техническом состоянии автомобиля
Теперь путешественников, которые приезжают на авто, не пропустят в Молдову без справки о техническом осмотре. Он подтверждает, что автомобиль исправен и полностью соответствует экологическим нормам. Выдают такой сертификат на станциях техобслуживания после полной проверки машины.
Новые правила касаются всех типов транспортных средств: легковых авто, микроавтобусов, грузовиков и автобусов.
Какие документы надо иметь при пересечении границы
Для того, чтобы беспрепятственно пересечь границу, водителям нужно иметь:
- загранпаспорт (биометрический или с визой);
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- полис страхования "Зеленая карта";
- сертификат технического осмотра;
- виньетку (подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове).
Что ввозить запрещено
Также стоит помнить о таможенных правилах. В Молдову запрещено ввозить:
- наркотики,
- оружие,
- взрывчатку,
- химикаты,
- продукты животного происхождения,
- саженцы и семена.
Если попытаетесь въехать в Молдову с чем-то из вышеперечисленного, могут изъять товар и запретить вам въезд.
Напомним, еще недавно мы писали о том, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени. А также о том, без какого документа вас не пропустят в Румынию.
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