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Ситуація на дорогах Одещини — затори у бік прикордонних КПП

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Дата публікації: 1 червня 2025 17:17
Ситуація на дорогах - затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот

У неділю, ввечері 1 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються значні затори до прикордонних КПП у бік Молдови. Однак шляхом до Румунії  проїзд наразі вільний, тягнучок немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився великий затор біля села Маяки. Це слід враховувати, плануючи подорож. Однак шляхом до "Старокозачого — Тудора" тягнучок, які були зранку, вже немає. Що стосується КПП у Рені — проїзд там також що вільний.

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Затор біля Маяк. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів ввечері немає. Біля каналу Кофа тягнучок на карті також не спостерігається, отже проїзд у бік КПП поки що повністю вільний, стояти у чергах мандрівникам не доведеться.

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Шляхом до Румунії заторів немає. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який збив жінку на дорозі. А також про те, без якого документу вас не пропустять до Румунії.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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