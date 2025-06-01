Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот

В воскресенье, вечером 1 июня, на трассе Одесса — Рени образуются значительные пробки к пограничным КПП в сторону Молдовы. Однако по пути в Румынию проезд пока свободен, тянучек нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" к вечеру образовалась большая пробка возле села Маяки. Это следует учитывать, планируя путешествие. Однако по пути к "Староказачьему — Тудора" тянучек, которые были утром, уже нет. Что касается КПП в Рени — проезд там также свободный.

Пробка возле Маяк. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок вечером нет. У канала Кофа тянучек на карте также не наблюдается, так что проезд в сторону КПП пока полностью свободен, стоять в очередях путешественникам не придется.

По дороге в Румынию пробок нет. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о том, без какого документа вас не пропустят в Румынию.