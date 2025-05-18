ДТП у Подільську на Одещині — жінка потрапила під авто

Поліцейська машина. Фото ілюстративне: vinnitsa.info

Увечері 17 травня в Подільську сталася ДТП — легковик наїхав на жінку, яка йшла дорогою. Водій одразу викликав поліцію та "швидку". Постраждалу госпіталізували, її особу ще встановлюють.

Про це у неділю, 18 травня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За їхніми даними, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23:00 на вулиці Залізничників. За попередніми даними, 34-річний водій легкового автомобіля збив жінку, яка йшла проїзною частиною в попутному з машиною напрямку. Водій викликав поліцейських і медиків. Потерпілу доправили до міської лікарні. Її особу поки не встановлено.

За словами поліції, керманич був тверезий. Його перевірили на стан сп’яніння, результат — негативний.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Автомобіль вилучили та відправили на арештмайданчик. У справі призначено низку експертиз.

Поліцейські вкотре звертаються до учасників дорожнього руху. Водіїв просять бути максимально уважними в темну пору доби, а пішоходів — не ходити проїзною частиною, особливо без світловідбивних елементів.

Нагадаємо, у Кіровоградській області судили водія, який в нетверезому стані збив жінку та втік з місця аварії. Також ми писали, що в Барселоні біля стадіону "Стейдж Фронт" легковий автомобіль в'їхав у натовп.