ДТП в Подольске Одесской области - женщина попала под авто

Полицейская машина. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

Вечером 17 мая в Подольске произошло ДТП — легковушка наехала на женщину, которая шла по дороге. Водитель сразу вызвал полицию и "скорую". Пострадавшую госпитализировали, ее личность еще устанавливают.

Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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ДТП в Подольске Одесской области

По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:00 на улице Железнодорожников. По предварительным данным, 34-летний водитель легкового автомобиля сбил женщину, которая шла по проезжей части в попутном с машиной направлении. Водитель вызвал полицейских и медиков. Пострадавшую доставили в городскую больницу. Ее личность пока не установлена.

По словам полиции, водитель был трезв. Его проверили на состояние опьянения, результат — отрицательный.

Место ДТП. Фото: Нацполиция

Следователи уже открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести. Автомобиль изъяли и отправили на штрафплощадку. По делу назначен ряд экспертиз.

Полицейские в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения. Водителей просят быть максимально внимательными в темное время суток, а пешеходов - не ходить по проезжей части, особенно без светоотражающих элементов.

Напомним, в Кировоградской области судили водителя, который в нетрезвом состоянии сбил женщину и скрылся с места аварии. Также мы писали, что в Барселоне возле стадиона "Стейдж Фронт" легковой автомобиль въехал в толпу.