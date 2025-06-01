Україна не зупинить РФ без членства у НАТО або розміщення військового контингенту союзників

Тоні Ебботт. Фото: Reuters

Будь-яке перемир’я без справжніх гарантій безпеки з боку РФ — лише пауза перед наступною атакою. Тому Україна, як ніколи, потребує дієвої допомоги країн НАТО.

Про це заявив 28-й прем’єр-міністр Австралії Тоні Ебботт під час виступу на міжнародному безпековому форумі в Одесі.

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Україна потребує НАТО

На думку Тоні Еббота, Україна потребує чіткої безпекової моделі: або членства в НАТО, або військової присутності союзників на території країни. Прем’єр-міністр Австралії впевнений: перемир’я з РФ — це просто пауза, після якої Росія піде у черговий наступ. А вирішальну роль у введенні миротворчого контингету має відіграти Велика Британія.

"Якщо припинення вогню станеться, то це буде тільки пауза перед тим, як Путін знову піде у наступ. Тому ми маємо мати надійні гарантії безпеки. І найкращим рішенням для України було б членство в НАТО. Якщо ж цей вступ буде ветований, наступним кроком має стати розміщення військової присутності великих, потужних країн — і тут ми кажемо про Велику Британію", — сказав Тоні Еббот.

Тоні Еббот також додав, що Росія не зупиниться сама — її може стримати лише сила. Тому для України замало обіцянок союзників, вона потребує з їхнього боку рішучих дій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одещину. А також про те, що Британія готова допомогти Україні розмінувати Чорне море.