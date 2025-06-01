Украина не остановит РФ без членства в НАТО или размещения военного контингента союзников

Тони Эбботт. Фото: Reuters

Любое перемирие без настоящих гарантий безопасности со стороны РФ — лишь пауза перед следующей атакой. Поэтому Украина как никогда нуждается в действенной помощи стран НАТО.

Об этом заявил 28-й премьер-министр Австралии Тони Эбботт во время выступления на международном форуме по безопасности в Одессе.

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Украина нуждается в НАТО

По мнению Тони Эбботта, Украина нуждается в четкой модели безопасности: либо членства в НАТО, либо военного присутствия союзников на территории страны. Премьер-министр Австралии уверен: перемирие с РФ — это просто пауза, после которой Россия пойдет в очередное наступление. А решающую роль во введении миротворческого контингента должна сыграть Великобритания.

"Если прекращение огня произойдет, то это будет только пауза перед тем, как Путин снова пойдет в наступление. Поэтому мы должны иметь надежные гарантии безопасности. И лучшим решением для Украины было бы членство в НАТО. Если же это вступление будет ветировано, следующим шагом должно стать размещение военного присутствия крупных, мощных стран — и здесь мы говорим о Великобритании",— сказал Тони Эбботт.

Тони Эбботт также добавил, что Россия не остановится сама — ее может сдержать только сила. Поэтому для Украины мало обещаний союзников, она требует с их стороны решительных действий.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки в Одесской области. А также о том, что Великобритания готова помочь Украине разминировать Черное море.