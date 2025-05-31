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Новий канцлер Німеччини рішуче підтримує Україну — форум в Одесі

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Дата публікації: 31 травня 2025 17:55
Новий канцлер Німеччини рішуче підтримує Україну, ніж Олаф Шольц - про це йшлося на форумі в Одесі
Канцлер Фрідріх Мерц.Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Олаф Шольц своєю нерішучістю фактично грав Путіну на руку, затягуючи з постачанням зброї для України. Однак його наступник Фрідріх Мерц дивує своєю рішучістю у цьому питанні.

Про це під час безпекового форуму в Одесі заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Бен Воллес вважає, що кожна передача озброєння впливає на поведінку Путіна. Колишній міністр оборони Великобританії зазначив, що новий канцлер Фрідріх Мерц діє більш рішучіше, ніж його попередник Олаф Шольц і дійсно хоче допомогти Україні.

"Путін реагує на силу. Коли Британія передавала різні типи озброєння, зокрема ракети — це його стримувало. А от Шольц часто приймав рішення, які допомогали Путіну. І Путіну це подобалося", — сказав Бен Воллес.

Бен Воллес також додав, що світовій спільноті необхідно продовжувати запевняти Німеччину, що надавати зброю Україні — це правильний вибір.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що від безпеки в Україні залежить економіка Європейського Союзу. А також про жорстку позицію Дональда Трампа по відоношенню до Росії.

Одеса Німеччина Олаф Шольц Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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