Новый канцлер Германии решительнее поддерживает Украину, чем Олаф Шольц - об этом шла речь на форуме в Одессе

Канцлер Фридрих Мерц.Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Олаф Шольц своей нерешительностью фактически играл Путину на руку, затягивая с поставками оружия для Украины. Однако его преемник Фридрих Мерц удивляет своей решительностью в этом вопросе.

Об этом во время форума по безопасности в Одессе заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Бен Уоллес считает, что каждая передача вооружения влияет на поведение Путина. Бывший министр обороны Великобритании отметил, что новый канцлер Фридрих Мерц действует куда более решительно, чем его предшественник Олаф Шольц и действительно хочет помочь Украине.

"Путин реагирует на силу. Когда Британия передавала различные типы вооружения, в частности ракеты — это его сдерживало. А вот Шольц часто принимал решения, которые помогали Путину. И Путину это нравилось",— сказал Бен Уоллес.

Бен Уоллес также добавил, что мировому сообществу необходимо продолжать уверять Германию, что предоставлять оружие Украине — это правильный выбор.

Напомним, недавно мы писали о том, что от безопасности в Украине зависит экономика Европейского Союза. А также о жесткой позиции Дональда Трампа по отношению к России.