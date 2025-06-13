Мешканець Одещини вставив ніж своїй громадянській дружині у груди - жінка померла від того, що він її зарізав

Автівка поліції. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, посварився зі своєю громадянською дружиною, і розлютившись, дістав ніж та вдарив ним жінку. Медики боролися за її життя, проте врятувати не вдалося. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Трагедія сталася на одній із вулиць у місті Рені. За даними слідства, повертаючись додому з крамниці, цивільне подружжя почало сваритися через побутові непорозуміння. В ході конфлікту 50-річний чоловік дістав із кишені ніж і вдарив ним 41-річну жінку у груди. Допомогу їй викликала перехожа.

Медики госпіталізували потерпілу, але за декілька годин вона, на жаль, померла. Попередньо, смерть жінки настала внаслідок колото-різаного поранення грудної клітки з пошкодженням серця. Поліцейські затримали на місці злочину чоловіка і вилучили ніж, а також інші речові докази, які скерували на експертизу. Фігурант перебував в алкогольному сп’янінні.

Ніж у крові. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про піодзру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15-ти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який вбив знайомого гранатою. А також про те, як у Бельгії зарізали жінку та дружину українського військового.