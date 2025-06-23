В селі на Одещині військовий вдарив чоловіка — яке покарання

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині старший солдат ЗСУ під час суперечки вдарив чоловіка по обличчю. Потерпілому діагностували легкі тілесні ушкодження, а військовий відбувся штрафом.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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У документах мовиться, що біля автозаправної станції у селі Кучурган стався конфлікт між двома чоловіками. Один із них — військовослужбовець, старший солдат. Під час сварки він навмисно вдарив іншого чоловіка кулаком в обличчя.

Слідство встановило, що удар був нанесений правою рукою в область обличчя. Потерпілий отримав садно лівої надбрівної ділянки та синець під лівим оком. У суді військовий пояснив, що діяв емоційно, у стані нервового напруження, і щиро розкаявся у своїх діях.

Яке покарання за побиття

Суд, оцінивши особу обвинуваченого, зазначив, що він має позитивну характеристику за місцем служби, раніше не судимий, перебуває на військовій службі, не стоїть на обліку у психіатра чи нарколога. Як обставину, що пом’якшує покарання, суд врахував щире каяття.

У результаті військовослужбовця визнано винним за статтею умисне легке тілесне ушкодження, і призначено штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, у центрі Одеси чоловік жорстоко побив офіцера територіального центру комплектування, намагаючись допомогти іншому "відбитися" від мобілізації. Також ми писали, що командир частини ЗСУ виписав сам собі премію у зв’язку з пораненням, якого насправді не було