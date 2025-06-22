Перевищення оборони: вирок військовому за вбивство

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Одеський суд визнав винним у вбивстві побратима сержанта з Кривого Рогу. Відомо, що під час конфлікту двоє військових посварилися, і один із них — молодший сержант — відкрив вогонь з автомата, смертельно поранивши побратима.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Вбив, щоб захиститися

Згідно з матеріалами справи, подія сталася в одному з будинків Кривого Рогу, де мешкали військовослужбовці. Пізно ввечері між двома солдатами спалахнув конфлікт. Потерпілий, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав погрожувати молодшому сержанту — своєму співслужбовцю — автоматом Калашникова. Направив зброю на нього та вигукував погрози вбивством.

У відповідь молодший сержант дістав свій автомат і відкрив вогонь. Він зробив шість пострілів у напрямку кривдника. Кулі влучили в нижню частину тіла, а одна — у груди. Внаслідок цього військовий отримав смертельне поранення: пошкоджено серце, легеню та печінку. Смерть настала миттєво.

Суд визнав, що в момент стрілянини обвинувачений діяв із метою самозахисту. Водночас на думку судді, він мав змогу вжити менш небезпечних заходів — наприклад, зробити попереджувальний постріл або цілитись у ноги. Тому суд вирішив, що були перевищені межі необхідної оборони.

Яке покарання отримав сержант за вбивство

Молодший сержант визнав свою провину і щиро розкаявся. Суд визнав його винним за статтею умисне вбивство при перевищенні меж самооборони. Йому призначили два роки ув'язнення. Однак з огляду на те, що він перебував під вартою з грудня 2022 року, строк вважається відбутим. Суд також зобов’язав засудженого компенсувати витрати на проведення експертиз на загальну суму понад 14 тисяч гривень.

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