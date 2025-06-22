Превышение обороны: приговор военному за убийство

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Одесский суд признал виновным в убийстве побратима сержанта из Кривого Рога. Известно, что во время конфликта двое военных поссорились, и один из них — младший сержант — открыл огонь из автомата, смертельно ранив побратима.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Убил, чтобы защититься

Согласно материалам дела, происшествие произошло в одном из домов Кривого Рога, где жили военнослужащие. Поздно вечером между двумя солдатами вспыхнул конфликт. Потерпевший, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать младшему сержанту — своему сослуживцу - автоматом Калашникова. Направил оружие на него и выкрикивал угрозы убийством.

В ответ младший сержант достал свой автомат и открыл огонь. Он сделал шесть выстрелов в направлении обидчика. Пули попали в нижнюю часть тела, а одна - в грудь. В результате военный получил смертельное ранение: повреждены сердце, легкое и печень. Смерть наступила мгновенно.

Суд признал, что в момент стрельбы обвиняемый действовал с целью самозащиты. В то же время, по мнению судьи, он мог принять менее опасные меры — например, сделать предупредительный выстрел или целиться в ноги. Поэтому суд решил, что были превышены пределы необходимой обороны.

Какое наказание получил сержант за убийство

Младший сержант признал свою вину и искренне раскаялся. Суд признал его виновным по статье умышленное убийство при превышении пределов самообороны. Ему назначили два года заключения. Однако учитывая то, что он находился под стражей с декабря 2022 года, срок считается отбытым. Суд также обязал осужденного компенсировать расходы на проведение экспертиз на общую сумму более 14 тысяч гривен.

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