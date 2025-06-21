Командир частини з Одещини виписав собі премію на понад півмільйони гривень - як покарали військового ЗСУ

Військовий за ноутбуком. Фото ілюстративне: val.ua

Командир частини ЗСУ виписав сам собі премію у зв’язку з пораненням, якого насправді не було. Військового піймали на гарячому та відкрили справу, яку розглядали в Приморському районному суді Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Майор ЗСУ, родом з смт. Краснокутськ проходив власноруч оформив документи про отримання поранення, якого насправді не було. Завіривши довідку гербовою печаткою, офіцер, як командир військової частини, сам собі виписав 671 000 гривень премії. Однак у ході службової перевірки з’ясувалося, що гроші службовцю надали завдяки підробленим ним же документам.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство та службове підроблення). Суд прирік його до 3 років ув’язнення зі штрафом 4250 гривень. Однак службовця звільнили від цього покарання, замінивши його на півтора роки умовного терміну.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який угнав авто на Одещині. А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність до служби й хотів виїхати за кордон.