Масове відключення води завтра, 21 червня, в Одесі - коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Одеситам завтра відключать воду — кого торкнеться
Завтра, 21 червня, в Одесі відключать воду тисячам абонентів ж/м "Слобідка" через аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють відновити до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу споживачі ж/м "Слобідка" в Одесі залишаться без води. Відновлювальні заходи триватимуть з 09:30 до 22:00, однак час ще може змінюватись.
"Філія "Інфоксводоканал" приносить свої вибачення за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні Інфоксводоканалу.
Телефони для довідок:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (цілодобово).
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
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