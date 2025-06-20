Масове відключення води завтра, 21 червня, в Одесі - коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 21 червня, в Одесі відключать воду тисячам абонентів ж/м "Слобідка" через аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють відновити до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу споживачі ж/м "Слобідка" в Одесі залишаться без води. Відновлювальні заходи триватимуть з 09:30 до 22:00, однак час ще може змінюватись.

"Філія "Інфоксводоканал" приносить свої вибачення за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні Інфоксводоканалу.

Телефони для довідок:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155 (цілодобово).

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.