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Головна Одеса Одеситам завтра відключать воду — кого торкнеться

Одеситам завтра відключать воду — кого торкнеться

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Дата публікації: 20 червня 2025 18:32
Масове відключення води завтра, 21 червня, в Одесі - коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)
Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Відключення води в Одесі Адреси бюветів в Одесі

Завтра, 21 червня, в Одесі відключать воду тисячам абонентів ж/м "Слобідка" через  аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють відновити до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через необхідність проведення  аварійних ремонтних  робіт на об'єктах водопроводу споживачі ж/м "Слобідка" в Одесі залишаться без води. Відновлювальні заходи триватимуть з 09:30 до 22:00, однак час ще може змінюватись.

"Філія "Інфоксводоканал" приносить свої вибачення за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні Інфоксводоканалу.

Телефони для довідок:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155 (цілодобово).
Одеситам завтра відключать воду — кого торкнеться - фото 1
Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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