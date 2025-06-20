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Главная Одесса Одесситам завтра отключат воду — кого коснется

Одесситам завтра отключат воду — кого коснется

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Дата публикации 20 июня 2025 18:32
Массовое отключение воды завтра, 21 июня, в Одессе - когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Отключение воды в Одессе Адреса бюветов в Одессе

Завтра, 21 июня, в Одессе отключат воду тысячам абонентов ж/м "Слободка" из-за аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают возобновить до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Отключение воды в Одессе

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода потребители ж/м "Слободка" в Одессе останутся без воды. Восстановительные мероприятия продлятся с 09:30 до 22:00, однако время еще может меняться.

"Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временные неудобства",— говорится в сообщении Инфоксводоканала.

Телефоны для справок:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155 (круглосуточно).
Одеситам завтра відключать воду — кого торкнеться - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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