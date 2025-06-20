Массовое отключение воды завтра, 21 июня, в Одессе - когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 21 июня, в Одессе отключат воду тысячам абонентов ж/м "Слободка" из-за аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают возобновить до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Отключение воды в Одессе

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода потребители ж/м "Слободка" в Одессе останутся без воды. Восстановительные мероприятия продлятся с 09:30 до 22:00, однако время еще может меняться.

"Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временные неудобства",— говорится в сообщении Инфоксводоканала.

Телефоны для справок:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155 (круглосуточно).

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.