Массовое отключение воды завтра, 21 июня, в Одессе - когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Одесситам завтра отключат воду — кого коснется
Завтра, 21 июня, в Одессе отключат воду тысячам абонентов ж/м "Слободка" из-за аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают возобновить до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода потребители ж/м "Слободка" в Одессе останутся без воды. Восстановительные мероприятия продлятся с 09:30 до 22:00, однако время еще может меняться.
"Филиал "Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временные неудобства",— говорится в сообщении Инфоксводоканала.
Телефоны для справок:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (круглосуточно).
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!