Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Премия за несуществующее ранение — в Одессе судили офицера ВСУ

Премия за несуществующее ранение — в Одессе судили офицера ВСУ

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 00:57
Командир части из Одесской области выписал себе премию более чем на полмиллиона гривен - как наказали военного ВСУ
Военный за ноутбуком. Фото иллюстративное: val.ua
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

Командир части ВСУ выписал сам себе премию в связи с ранением, которого на самом деле не было. Военного поймали с поличным и открыли дело, которое рассматривали в Приморском районном суде Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Майор ВСУ, родом из пгт. Краснокутск проходил собственноручно оформил документы о получении ранения, которого на самом деле не было. Заверив справку гербовой печатью, офицер, как командир воинской части, сам себе выписал 671 000 гривен премии. Однако в ходе служебной проверки выяснилось, что деньги служащему предоставили благодаря подделанным им же документам.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество и служебный подлог). Суд приговорил его к 3 годам заключения со штрафом 4250 гривен. Однако служащего освободили от этого наказания, заменив его на полтора года условного срока.

Напомним, недавно мы писали о военном, который угнал авто в Одесской области. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности к службе и хотел выехать за границу.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации