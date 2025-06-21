Командир части из Одесской области выписал себе премию более чем на полмиллиона гривен - как наказали военного ВСУ

Военный за ноутбуком. Фото иллюстративное: val.ua

Командир части ВСУ выписал сам себе премию в связи с ранением, которого на самом деле не было. Военного поймали с поличным и открыли дело, которое рассматривали в Приморском районном суде Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Майор ВСУ, родом из пгт. Краснокутск проходил собственноручно оформил документы о получении ранения, которого на самом деле не было. Заверив справку гербовой печатью, офицер, как командир воинской части, сам себе выписал 671 000 гривен премии. Однако в ходе служебной проверки выяснилось, что деньги служащему предоставили благодаря подделанным им же документам.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество и служебный подлог). Суд приговорил его к 3 годам заключения со штрафом 4250 гривен. Однако служащего освободили от этого наказания, заменив его на полтора года условного срока.

Напомним, недавно мы писали о военном, который угнал авто в Одесской области. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности к службе и хотел выехать за границу.