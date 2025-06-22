Напад у центрі Одеси на офіцера ТЦК — суд покарав винного

Бійка між військовим та цивільним. Фото ілюстративне: кадр із відео

У центрі Одеси чоловік жорстоко побив офіцера територіального центру комплектування, намагаючись допомогти іншому "відбитися" від мобілізації. Постраждалий отримав черепно-мозкову травму. Суд визнав нападника винним аж за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Чоловік напав на офіцера ТЦК

Згідно з матеріалами справи, подія сталася 5 грудня 2024 року. Неподалік вулиці Преображенської співробітники ТЦК разом із поліцією зупинили автомобіль, але водій відмовився надати документи. Чоловік різко рушив з місця і вчинив наїзд на робітника ТЦК, який стояв між дверима авто та корпусом. Офіцер залишався затиснутим під час руху машини, поки чоловік не зупинився за кілька кварталів.

У цей час до місця під’їхав інший автомобіль, за кермом якого саме й перебував обвинувачений. Побачивши військового, він накинувся на нього: повалив на землю, ударив головою об бордюр і завдав кілька ударів по тілу.

Постраждалий отримав черепно-мозкову травму, забої голови й коліна. За висновком експертів, ці ушкодження класифікуються як легкі, але призвели до короткочасного розладу здоров’я. У суді обвинувачений визнав свою провину, розкаявся та пообіцяв матеріальну допомогу ЗСУ.

Яке покарання за побиття військового ТЦК

Попри щире каяття, суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану та нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження. Спочатку чоловікові призначили 5 років позбавлення волі, але пізніше замінили на два роки умовно.

Нагадаємо, у Житомирській області працівники ТЦК та СП підшукують військовозобов'язаних на сайті Auto.Ria. Також ми писали, що розшук, оголошений територіальним центром комплектування, може тривати не один місяць, можливість накладення штрафу обмежена короткими часовими рамками.