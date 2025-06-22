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Главная Одесса В Одессе мужчина проломил голову офицеру ТЦК — какие последствия

В Одессе мужчина проломил голову офицеру ТЦК — какие последствия

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Дата публикации 22 июня 2025 14:16
Нападение в центре Одессы на офицера ТЦК - суд наказал виновного
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Ключові моменти Мужчина напал на офицера ТЦК Какое наказание за избиение военного ТЦК

В центре Одессы мужчина жестоко избил офицера территориального центра комплектования, пытаясь помочь другому "отбиться" от мобилизации. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Суд признал нападавшего виновным аж по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Мужчина напал на офицера ТЦК

Согласно материалам дела, происшествие произошло 5 декабря 2024 года. Неподалеку от улицы Преображенской сотрудники ТЦК вместе с полицией остановили автомобиль, но водитель отказался предоставить документы. Мужчина резко тронулся с места и совершил наезд на работника ТЦК, который стоял между дверью авто и корпусом. Офицер оставался зажатым во время движения машины, пока мужчина не остановился в нескольких кварталах.

В это время к месту подъехал другой автомобиль, за рулем которого как раз и находился обвиняемый. Увидев военного он набросился на него: повалил на землю, ударил головой о бордюр и нанес несколько ударов по телу.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, ушибы головы и колена. По заключению экспертов, эти повреждения классифицируются как легкие, но привели к кратковременному расстройству здоровья. В суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся и пообещал материальную помощь ВСУ.

Какое наказание за избиение военного ТЦК

Несмотря на искреннее раскаяние, суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ в условиях военного положения и нанесении умышленного легкого телесного повреждения. Сначала мужчине назначили 5 лет лишения свободы, но позже заменили на два года условно.

Напомним, в Житомирской области работники ТЦК и СП подыскивают военнообязанных на сайте Auto.Ria. Также мы писали, что розыск, объявленный территориальным центром комплектования, может длиться не один месяц, возможность наложения штрафа ограничена короткими временными рамками.

Одесса нападение избиение Новости Одессы мобилизация судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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