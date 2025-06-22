Нападение в центре Одессы на офицера ТЦК - суд наказал виновного

Драка между военным и гражданским. Фото иллюстративное: кадр из видео

В центре Одессы мужчина жестоко избил офицера территориального центра комплектования, пытаясь помочь другому "отбиться" от мобилизации. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Суд признал нападавшего виновным аж по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Мужчина напал на офицера ТЦК

Согласно материалам дела, происшествие произошло 5 декабря 2024 года. Неподалеку от улицы Преображенской сотрудники ТЦК вместе с полицией остановили автомобиль, но водитель отказался предоставить документы. Мужчина резко тронулся с места и совершил наезд на работника ТЦК, который стоял между дверью авто и корпусом. Офицер оставался зажатым во время движения машины, пока мужчина не остановился в нескольких кварталах.

В это время к месту подъехал другой автомобиль, за рулем которого как раз и находился обвиняемый. Увидев военного он набросился на него: повалил на землю, ударил головой о бордюр и нанес несколько ударов по телу.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, ушибы головы и колена. По заключению экспертов, эти повреждения классифицируются как легкие, но привели к кратковременному расстройству здоровья. В суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся и пообещал материальную помощь ВСУ.

Какое наказание за избиение военного ТЦК

Несмотря на искреннее раскаяние, суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ в условиях военного положения и нанесении умышленного легкого телесного повреждения. Сначала мужчине назначили 5 лет лишения свободы, но позже заменили на два года условно.

Напомним, в Житомирской области работники ТЦК и СП подыскивают военнообязанных на сайте Auto.Ria. Также мы писали, что розыск, объявленный территориальным центром комплектования, может длиться не один месяц, возможность наложения штрафа ограничена короткими временными рамками.