Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине солдат ударил гражданского — суд вынес приговор

На Одесчине солдат ударил гражданского — суд вынес приговор

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 00:55
В селе в Одесской области военный ударил мужчину - какое наказание
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik
Ключові моменти Военный избил гражданского Какое наказание за избиение

В Одесской области старший солдат ВСУ во время спора ударил мужчину по лицу. Пострадавшему диагностировали легкие телесные повреждения, а военный отделался штрафом.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Военный избил гражданского

В документах говорится, что возле автозаправочной станции в селе Кучурган произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них — военнослужащий, старший солдат. Во время ссоры он намеренно ударил другого мужчину кулаком в лицо.

Следствие установило, что удар был нанесен правой рукой в область лица. Пострадавший получил ссадину левой надбровной области и синяк под левым глазом. В суде военный объяснил, что действовал эмоционально, в состоянии нервного напряжения, и искренне раскаялся в своих действиях.

Какое наказание за избиение

Суд, оценив личность обвиняемого, отметил, что он имеет положительную характеристику по месту службы, ранее не судим, находится на военной службе, не стоит на учете у психиатра или нарколога. Как обстоятельство, смягчающее наказание, суд учел искреннее раскаяние.

В результате военнослужащий признан виновным по статье умышленное легкое телесное повреждение, и назначен штраф в размере 850 гривен.

Напомним, в центре Одессы мужчина жестоко избил офицера территориального центра комплектования, пытаясь помочь другому "отбиться" от мобилизации. Также мы писали, что командир части ВСУ выписал сам себе премию в связи с ранением, которого на самом деле не было

драка нападение Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации