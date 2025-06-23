В селе в Одесской области военный ударил мужчину - какое наказание

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области старший солдат ВСУ во время спора ударил мужчину по лицу. Пострадавшему диагностировали легкие телесные повреждения, а военный отделался штрафом.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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В документах говорится, что возле автозаправочной станции в селе Кучурган произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них — военнослужащий, старший солдат. Во время ссоры он намеренно ударил другого мужчину кулаком в лицо.

Следствие установило, что удар был нанесен правой рукой в область лица. Пострадавший получил ссадину левой надбровной области и синяк под левым глазом. В суде военный объяснил, что действовал эмоционально, в состоянии нервного напряжения, и искренне раскаялся в своих действиях.

Какое наказание за избиение

Суд, оценив личность обвиняемого, отметил, что он имеет положительную характеристику по месту службы, ранее не судим, находится на военной службе, не стоит на учете у психиатра или нарколога. Как обстоятельство, смягчающее наказание, суд учел искреннее раскаяние.

В результате военнослужащий признан виновным по статье умышленное легкое телесное повреждение, и назначен штраф в размере 850 гривен.

Напомним, в центре Одессы мужчина жестоко избил офицера территориального центра комплектования, пытаясь помочь другому "отбиться" от мобилизации. Также мы писали, что командир части ВСУ выписал сам себе премию в связи с ранением, которого на самом деле не было