Посадовець одеської лікарні допомагав в оформленні документів для ухилянтів

Затримання підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Посадовець медичного закладу в Одесі за гроші допомагав ухилянтам оформлювати фіктивні документи задля уникнення призову. Однак під час отримання оплати від чергового клієнта, його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний запропонував громадянину за 3000 доларів США організувати оформлення медичних документів, які б дозволили уникнути мобілізації. Зокрема, йшлося про фіктивне стаціонарне лікування та встановлення діагнозу, що був би підставою для визнання непридатним до військової служби. Посадовця затримали "на гарячому" під час одержання першої частини обумовленої суми. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі за конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про помічницю одеського судді, яка допомагала закривати справи. А також про військового, який заробляв на оформленні інвалідностей.