Чиновник одесской больницы помогал в оформлении документов для уклонистов

Задержание подозреваемого. Фото: Одесская областная прокуратура

Чиновник медицинского учреждения в Одессе за деньги помогал уклонистам оформлять фиктивные документы чтоб избежать призыва. Однако во время получения оплаты от очередного клиента его задержали правоохранители.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый предложил гражданину за 3000 долларов США организовать оформление медицинских документов, которые бы позволили избежать мобилизации. В частности, речь шла о фиктивном стационарном лечении и установлении диагноза, который был бы основанием для признания непригодным к военной службе. Чиновника задержали "на горячем" во время получения первой части оговоренной суммы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о помощнице одесского судьи, которая помогала закрывать дела. А также о военном, который зарабатывал на оформлении инвалидности.