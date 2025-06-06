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Головна Одеса В Одесі на узбережжі повністю вигоріло кафе — деталі

В Одесі на узбережжі повністю вигоріло кафе — деталі

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Дата публікації: 6 червня 2025 14:57
Жахлива пожежа в кафе біля Чорного моря - ліквідували морською водою з мотогідрантів
Ліквідація пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

В кафе на узбережжі в Одесі сталася пожежа площею 700 квадратних метрів. Через відсутність гідрантів рятувальникам довелося ліквідувати загоряння за допомогою морської води.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Заклад був повністю охоплений вогнем, який швидко розповсюджувався по горючим конструкціям. Рятувальники швидко приступили до ліквідації загоряння. Гідрантів поруч не було, тому подача води здійснювалася за допомогою плаваючих мотопомп. На щастя, обійшлося без постраждалих. Від ДСНС залучалось 10 одиниць техніки та 32 людини.

"Гідрантів не було, тому подача йшла підвозами з автоцистерн а також у нас є плаваючі мотопомпи, за допомогою яких можна було брати воду із моря. Це зменшило час на ліквідацію пожежі",— каже речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

На місце прибула дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини для встановлення причини пожежі.

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Пожежа в кафе. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
May be an image of 2 people, fire and text that says 'ДСНС ОДЕЩИНИ Dräger'
Рятувальники на роботі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
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Набирають воду у мотопомпи. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки жахливої пожежі в Одесі із постраждалим.  А також про спалені автівки в нашому місті.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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