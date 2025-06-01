Пожар в Приморском районе в Одессе - есть раненый, его спасла ГСЧС

Показали последствия ночного пожара в Одессе — есть пострадавший
В Одессе в Приморском районе вспыхнул пожар в жилом доме. Спасателям пришлось эвакуировать раненого владельца квартиры, который был заблокирован в помещении.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе
Возгорание произошло на улице Троицкая — пылали балкон и квартира на 2-м этаже жилого дома. Во время ликвидации пожара, работникам ГСЧС удалось спасти 33-летнего владельца помещения. Мужчина порезался, пытаясь самостоятельно выбраться на улицу. Ему была оказана помощь до приезда скорой.
"Вероятная причина пожара — "неосторожность при курении". От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 31 огнеборец", — говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, недавно мы писали о масштабном пожаре в Хмельницкой области в результате атаки. А также о сожженных автомобилях в Одессе.
Читайте Новини.LIVE!