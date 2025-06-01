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Показали последствия ночного пожара в Одессе — есть пострадавший

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Дата публикации 1 июня 2025 11:55
Пожар в Приморском районе в Одессе - есть раненый, его спасла ГСЧС
Раненому оказывают помощь. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе в Приморском районе вспыхнул пожар в жилом доме. Спасателям пришлось эвакуировать раненого владельца квартиры, который был заблокирован в помещении.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Возгорание произошло на улице Троицкая — пылали балкон и квартира на 2-м этаже жилого дома. Во время ликвидации пожара, работникам ГСЧС удалось спасти 33-летнего владельца помещения. Мужчина порезался, пытаясь самостоятельно выбраться на улицу. Ему была оказана помощь до приезда скорой.

"Вероятная причина пожара — "неосторожность при курении". От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 31 огнеборец", говорится в сообщении ГСЧС.

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Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области
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Порезанная рука. Фото: ГСЧС Одесской области
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Пострадавший со спасателем. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о масштабном пожаре в Хмельницкой области в результате атаки. А также о сожженных автомобилях в Одессе.

 

Одесса пожар Новости Одессы огонь событие
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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