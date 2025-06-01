Пожар в Приморском районе в Одессе - есть раненый, его спасла ГСЧС

Раненому оказывают помощь. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе в Приморском районе вспыхнул пожар в жилом доме. Спасателям пришлось эвакуировать раненого владельца квартиры, который был заблокирован в помещении.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Возгорание произошло на улице Троицкая — пылали балкон и квартира на 2-м этаже жилого дома. Во время ликвидации пожара, работникам ГСЧС удалось спасти 33-летнего владельца помещения. Мужчина порезался, пытаясь самостоятельно выбраться на улицу. Ему была оказана помощь до приезда скорой.

"Вероятная причина пожара — "неосторожность при курении". От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 31 огнеборец", — говорится в сообщении ГСЧС.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Порезанная рука. Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадавший со спасателем. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о масштабном пожаре в Хмельницкой области в результате атаки. А также о сожженных автомобилях в Одессе.