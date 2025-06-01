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Головна Одеса Показали наслідки нічної пожежі в Одесі — є постраждалий

Показали наслідки нічної пожежі в Одесі — є постраждалий

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Дата публікації: 1 червня 2025 11:55
Пожежа у Приморському районі в Одесі - є поранений, його рятувала ДСНС
ПОраненому надають допомогу. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі у Приморському районі спалахнула пожежа у житловому будинку. Рятувальникам довелося евакуювати пораненого власника квартири, якого було заблоковано у приміщенні.

Про це повдіомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Загоряння сталося на вулиці Троїцька — палали балкон та квартира на 2-му поверсі  житлового будинку. Під час ліквідації пожежі працівникам ДСНС вдалося врятувати 33-річного власника приміщення.  Чоловік порізався, намагаючись самостійно вийти на вулицю. Йому було надано допомогу до приїзду швидкої.

"Ймовірна причина пожежі — "необережність під час паління". Від ДСНС залучались 8 одиниць техніки та 31 вогнеборець", — йдеться уповідомленні ДСНС.

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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини
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Порізана рука. Фото: ДСНС Одещини
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Постраждалий з рятувальником. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштабну пожежу на Хмельниччині внаслідок атаки. А також про спалені автівки в Одесі.

 

Одеса пожежа Новини Одеси вогонь подія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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