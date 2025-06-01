Пожежа у Приморському районі в Одесі - є поранений, його рятувала ДСНС

ПОраненому надають допомогу. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі у Приморському районі спалахнула пожежа у житловому будинку. Рятувальникам довелося евакуювати пораненого власника квартири, якого було заблоковано у приміщенні.

Про це повдіомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Загоряння сталося на вулиці Троїцька — палали балкон та квартира на 2-му поверсі житлового будинку. Під час ліквідації пожежі працівникам ДСНС вдалося врятувати 33-річного власника приміщення. Чоловік порізався, намагаючись самостійно вийти на вулицю. Йому було надано допомогу до приїзду швидкої.

"Ймовірна причина пожежі — "необережність під час паління". Від ДСНС залучались 8 одиниць техніки та 31 вогнеборець", — йдеться уповідомленні ДСНС.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Порізана рука. Фото: ДСНС Одещини

Постраждалий з рятувальником. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштабну пожежу на Хмельниччині внаслідок атаки. А також про спалені автівки в Одесі.