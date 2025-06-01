Пожежа у Приморському районі в Одесі - є поранений, його рятувала ДСНС

Показали наслідки нічної пожежі в Одесі — є постраждалий
В Одесі у Приморському районі спалахнула пожежа у житловому будинку. Рятувальникам довелося евакуювати пораненого власника квартири, якого було заблоковано у приміщенні.
Про це повдіомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Одесі
Загоряння сталося на вулиці Троїцька — палали балкон та квартира на 2-му поверсі житлового будинку. Під час ліквідації пожежі працівникам ДСНС вдалося врятувати 33-річного власника приміщення. Чоловік порізався, намагаючись самостійно вийти на вулицю. Йому було надано допомогу до приїзду швидкої.
"Ймовірна причина пожежі — "необережність під час паління". Від ДСНС залучались 8 одиниць техніки та 31 вогнеборець", — йдеться уповідомленні ДСНС.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштабну пожежу на Хмельниччині внаслідок атаки. А також про спалені автівки в Одесі.
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