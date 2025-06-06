Одессит изготавливал и продавал каннабис и амфетамин — изъято более чем на миллион гривен товара

Эксперты из лаборатории. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одессы изготавливал амфетамин и выращивал каннабис с целью продажи. Однако бизнес был пресечен правоохранителями, которые поймали его с поличным, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 32-летний житель Одессы по месту жительства изготавливал амфетамин и каннабис. "Товар" мужчина продавал клиентам из всех регионов через собственный интернет-магазин методом тайников и с помощью сервисов доставки. Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого и в транспортном средстве, которым он пользовался. В результате следователи изъяли всю готовую продукцию, прекурсоры, лабораторное оборудование, деньги, автомобиль и другие вещественные доказательства. Общая стоимость найденных запрещенных веществ по ценам "черного" рынка, составляет более 1 миллиона 225 тысяч гривен.

Изъятые вещественные доказательства. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Изъятый товар. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ). Ему грозит до 10-ти лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно мы писали о военном, который собирал в Одесской области дикий каннабис. А также о задержании наркобизнесмена в пригороде.