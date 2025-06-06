Отключение света в Одессе сегодня, 6 июня — какие адреса и когда ДТЭК восстановит электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 6 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, в связи с чем на десятках улиц города отключат элекроэнергию. Свет абонентам обещают вернуть не позднее 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

2-я линия на жилмассиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая,

Агрономическая,

Большая Садовая,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 13, 15, 17, 164,

Донецкая, 5-25,

Дорожная, 1-22,

Петра Ивахненко, 81, 83, 90а,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62/б,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Коровицкого, 115-151,

Котляревского, 12/б,

Круглая,

Крушельницкого, 1-37,

Летняя, 23-41,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская,

М. Михновского,

Болобочана,

Молодежная,

Неждановой, 30-62, 117-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Южная дорога, 1-65,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Тарутинская, 1-11,

С. Усикова, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Хуторская,

Цебриковская, 1-13а,

Чайкова, 1-71,

Четвертая, 33Г,33Б,

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок Агрономический, 1-8,

переулок Л. Гинзбург,

переулок Квантовый,

переулок Килевый,

переулок Круговой,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Мастерской,

переулок Новый,

переулок Оранжерейный,

переулок Украинки Леси, 10, 11, 12, 20,

переулок Шахтинский, 18-46,

переулок Шебелинский, 13, 13А, 15-27,

пр-т Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.