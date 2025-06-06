Відключення світла в Одесі сьогодні, 6 червня - які адреси та коли ДТЕК відновить електрику

Одеситам знову відключають світло — кого торкнеться
Сьогодні, 6 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, у зв'язку з чим на десятках вулиць міста відключать елекроенергію. Світло абонентам обіцяють повернути не пізніше як о 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садова,
- Агрономічна,
- Велика Садова,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана, 1, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 13, 15, 17, 164,
- Донецька, 5-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка Петра, 81, 83, 90а,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62/б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кільцева, 1-12,
- Коровицького, 115-151,
- Котляревського, 12/б,
- Кругова,
- Крушельницького, 1-37,
- Літня, 23-41,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська,
- М. Міхновського,
- Болобочана,
- Молодіжна,
- Нежданової, 30-62,117-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Південна дорога, 1-65,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Тарутинська, 1- 11,
- С. Усикова, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64а-72,
- Хуторська,
- Цебриковська, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четверта, 33Г,33Б,
- Шполянської, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- пров. Агрономічний, 1-8,
- пров. Л. Гінзбург,
- пров. Квантовий,
- пров. Кілевий,
- пров. Круговий,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Мастерській,
- пров. Новий,
- пров. Оранжерейний,
- пров. Українки Лесі, 10, 11, 12, 20,
- пров. Шахтинський, 18-46,
- пров. Шебелинський, 13, 13А, 15-27,
- пр-т Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 18:00-19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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