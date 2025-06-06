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Головна Одеса Одеситам знову відключають світло — кого торкнеться

Одеситам знову відключають світло — кого торкнеться

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Дата публікації: 6 червня 2025 09:58
Відключення світла в Одесі сьогодні, 6 червня - які адреси та коли ДТЕК відновить електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 6 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, у зв'язку з чим на десятках вулиць міста відключать елекроенергію. Світло абонентам обіцяють повернути не пізніше як о 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садова,
  • Агрономічна,
  • Велика Садова,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана, 1, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 13, 15, 17, 164,
  • Донецька, 5-25,
  • Дорожня, 1-22, 
  • Івахненка Петра, 81, 83, 90а,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62/б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кільцева, 1-12,
  • Коровицького, 115-151,
  •  Котляревського, 12/б,
  •  Кругова,
  • Крушельницького, 1-37,
  •  Літня, 23-41,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська,
  • М. Міхновського,
  • Болобочана,
  • Молодіжна,
  • Нежданової, 30-62,117-129,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Південна дорога, 1-65,
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  •  Тарутинська, 1- 11,
  • С. Усикова, 9-39,  
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 64а-72,
  • Хуторська,  
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четверта, 33Г,33Б,
  • Шполянської, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
  • пров. Агрономічний, 1-8,
  • пров. Л. Гінзбург,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Кілевий,
  • пров. Круговий,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Мастерській,
  • пров. Новий,
  • пров. Оранжерейний,
  • пров. Українки Лесі, 10, 11, 12, 20,
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • пров. Шебелинський, 13, 13А, 15-27,
  • пр-т  Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 18:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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