Одесит виготовляв і продавав канабіс та амфетамін - вилучено на понад мільйон гривень товару

Експерти з лабораторії. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одеси виготовляв амфетамін та вирощував канабіс з метою продажу. Однак бізнес був припинений правоохоронцями, які піймали його на гарячому, фігуранту загрожує до 10 років позбавленння волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 32-річний житель Одеси за місцем мешкання виготовляв амфетамін та канабіс. "Товар" чоловік збував клієнтам з усіх регіонів через власну інтернет-крамницю методом схованок та за допомогою сервісів доставки. Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного та у транспортному засобі, яким він користувався. У результаті слідчі вилучили усю готову продукцію, прекурсори, лабораторне обладнання, гроші, автомобіль та інші речові докази. Загальна вартість знайдених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку, складає понад 1 мільйон 225 тисяч гривень.

Вилучені речові докази. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Вилучений товар. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин). Йому загрожує до 10-ти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який збирав на Одещині дикий канабіс. А також про затримання наркобізнесмена у передмісті.