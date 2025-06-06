Ужасный пожар в кафе у Черного моря - ликвидировали морской водой из мотогидрантов

Ликвидация пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В кафе на побережье в Одессе произошел пожар площадью 700 квадратных метров. Из-за отсутствия гидрантов спасателям пришлось ликвидировать возгорание с помощью морской воды.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Заведение было полностью охвачено огнем, который быстро распространялся по легковоспламеняющимся конструкциям. Спасатели быстро приступили к ликвидации возгорания. Гидрантов рядом не было, поэтому подача воды осуществлялась с помощью плавающих мотопомп. К счастью, обошлось без пострадавших. От ГСЧС привлекалось 10 единиц техники и 32 человека.

"Гидрантов не было, поэтому подача шла подвозами из автоцистерн а также у нас есть плавающие мотопомпы, с помощью которых можно было брать воду из моря. Это уменьшило время на ликвидацию пожара",— говорит пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

На место прибыла опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области для установления причины пожара.

Пожар в кафе. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Спасатели на работе. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Набирают воду в мотопомпы. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о последствиях ужасного пожара в Одессе с пострадавшим. А также о сожженных автомобилях в нашем городе.