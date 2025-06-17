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Главная Одесса Миллионы на продуктах для ВСУ — схема одесских предпринимателей

Миллионы на продуктах для ВСУ — схема одесских предпринимателей

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 15:39
Предприниматели из Одессы разворовали миллионы гривен на поставке продуктов для ВСУ - схема
Задержание подозреваемых. Фото: ГБР
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

Предприниматель из Одессы организовал схему, с помощью которой он с сообщниками присвоил миллионы гривен Министерства обороны, поставляя питание для ВСУ. Однако на этом его разоблачило Государственное бюро расследований, дельцам грозят немалые сроки заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, масштабную коррупционную схему по хищению денег, выделенных на питание военных и курсантов ВСУ, организовал житель Одессы в январе 2024 года. Он создал два кооператива, которые были зарегистрированы на подконтрольных ему менеджеров. Они наняли сотрудников и арендовали необходимые складские помещения, холодильники и транспортные средства. Одессит, в свою очередь, обеспечил предприятиям формальное соответствие требованиям для участия в тендерах Министерства обороны Украины с самыми выгодными предложениями.

Благодаря победе в тендерах предприятия получали право поставлять продукты питания для ВСУ. Далее организатор налаживал связи с военными чиновниками, которые подавали в уполномоченные органы МО Украины завышенные или вообще не нужные заявки на продукты. Дельцы оформляли расходные накладные, а настоящие, подтверждающие фактическое количество поставок, уничтожали. На основании поддельных документов фирмы получали оплату из государственного бюджета.

Во многих случаях в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества, в том числе фальсификаты и продукты с истекшим сроком годности. Часть средств участники организации использовали для дальнейшей преступной деятельности, а другую — распределяли между собой. Установленные в результате такой деятельности убытки составили почти 6 млн. грн. Работники ГБР задержали всех участников преступной организации.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по статье 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней) и по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о схеме одесского врача, который помогал избегать мобилизации. А также о дельце, который фиктивно трудоустраивал уклонистов.

Одесса ГБР ВСУ продукты Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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