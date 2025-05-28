Одесит за гроші допомагав ухилитися від мобілізації до ЗСУ

Затримання фігуранта. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одесит за гроші пропонував фіктивно оформити чоловіка на службу до лав ЗСУ, аби той міг уникнути реальної мобілізації та кримінальної відповідальності. Однак правоохоронці піймали його на гарячому, ділку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний запропонував громадянину за 35 000 доларів США організувати фіктивне працевлаштування до однієї з військових частин Одеси. Це мало не лише створити видимість мобілізації, а й слугувати підставою для зупинення судового процесу щодо чоловіка, оскільки "клієнта" правоохоронці підозрювали у скоєнні тяжких злочинів. Ділок запевнив його, що має вплив на посадовців РТЦК та СП, представників військової частини і судових органів. За їх допомоги він обіцяв оформити військово-облікові документи, які забезпечать виплати без фактичного проходження служби.

Речові докази. Фото: Одеська обласна прокуратура

Підозрюваного затримали "на гарячому" під час одержання обумовленої суми. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спробу надати хабар прикордоннику. А також про бронь від мобілізації за 950 доларів.