В Одесской области за деньги трудоустраивали уклонистов в коммунальное предприятие ради бронирования от мобилизации

Задержание фигурантов. Фото: Полиция Одесской области

Жители Подольского района фиктивно трудоустраивали мужчин в критически важные предприятия, чтобы те могли получить бронь от мобилизации. Однако дельцов задержали во время получения денег от одного из уклонистов.

Об этом сообщает Полиция Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемые организовали схему противоправного заработка на мужчинах призывного возраста, которые стремились избежать мобилизации. Так, одному из военнообязанных они предложили оформление на должность программиста коммунального предприятия критической инфраструктуры. Работники этого учреждения имеют право на бронирование. Стоимость такой "услуги" составляла 950 долларов США. За эти средства фигуранты гарантировали оформление всех необходимых документов. Подозреваемые задержаны после получения первой части неправомерной выгоды. Сейчас одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 240 тысяч. Другой — под ночным домашним арестом.

Изъятые деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который предлагал взятку пограничнику. А также об уклонистах, которых задержали на пути в Молдову.