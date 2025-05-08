На Одещині за гроші працевлаштовували ухилянтів у комунальне підприємство зараби бронювання від мобілізації

Затримання фігурантів. Фото: Поліція Одеської області

Мешканці Подільського району фіктивно працевлаштовували чоловіків у критично важливі підприємства, аби ті могли отримати бронь від мобілізації. Однак ділків затримали під час отримання грошей від одного з ухилянтів.

Про це повідомляє Поліція Одеської області.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрювані організували схему протиправного заробітку на чоловіках призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації. Так, одному із військовозобов’язаних вони запропонували оформлення на посаду програміста комунального підприємства критичної інфраструктури. Працівники цієї установи мають право на бронювання. Вартість такої "послуги" становила 950 доларів США. За ці кошти фігуранти гарантували оформлення всіх необхідних документів. Підозрюваних затримано після одержання першої частини неправомірної вигоди. Наразі одному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 240 тисяч. Інший — під нічним домашнім арештом.

Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику. А також про ухилянтів, яких затримали на шляху до Молдови.