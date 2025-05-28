Одессит за деньги помогал уклониться от мобилизации в ВСУ

Задержание фигуранта. Фото: Одесская областная прокуратура

Одессит за деньги предлагал фиктивно оформить мужчину на службу в ряды ВСУ, чтобы тот мог избежать реальной мобилизации и уголовной ответственности. Однако правоохранители поймали его с поличным, дельцу грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурант предложил гражданину за 35 000 долларов США организовать фиктивное трудоустройство в одну из воинских частей Одессы. Это должно было не только создать видимость мобилизации, но и служить основанием для остановки судебного процесса в отношении мужчины, поскольку "клиента" правоохранители подозревали в совершении тяжких преступлений. Делец заверил его, что имеет влияние на должностных лиц РТЦК и СП, представителей воинской части и судебных органов. С их помощью он обещал оформить военно-учетные документы, которые обеспечат выплаты без фактического прохождения службы.

Вещественные доказательства. Фото: Одесская областная прокуратура

Подозреваемого задержали "на горячем" во время получения оговоренной суммы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о попытке дать взятку пограничнику. А также о броне от мобилизации за 950 долларов.